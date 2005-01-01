МиГ-31 разбился в Нижегородской области

Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Нижегородской области во время учебного полета, сообщили в Минобороны.

Истребитель упал близ города Кулебаки, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Авария случилась в ходе планового учебного полета, летчики успели катапультироваться. Сейчас их ищут, сообщает Telegram-канал Mash.

Перед падением самолет загорелся в воздухе, сообщает Telegram-канал 112. Пилоты выжили и вышли на связь с базой после приземления.

В Минобороны подтвердили аварию самолета.

«19 сентября около 15.30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области потерпел аварию истребитель Миг-31 Центра подготовки авиационного персонала. Оба летчика катапультировались», – сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

Спасатели эвакуировали пилотов, их жизни ничего не угрожает.

«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», – добавили в ведомстве.

На месте аварии работает комиссия Минобороны.