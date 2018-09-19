Зюганов поддержал новые выборы главы Приморья

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает новые выборы главы Приморья, однако считает, что в них не должен участвовать врио губернатора края Андрей Тарасенко.

«Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», – передает слова Зюганова «Интерфакс».

Кроме того, он предложил «распускать избирательные комиссии, которые нарушили все нормы» во втором туре выборов, и возбудить уголовное дело. «Речь идет не о кровожадности, мы считаем, что в принципе недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссии организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране», - заявил Зюганов

«Мы в принципе настаиваем, прежде всего, на тщательном расследовании этой уголовно-криминальной драмы», – передает слова Зюганова РИА «Новости».

Он добавил, что с кандидатом на выборы в Приморье партия определится позднее – когда прояснится ситуация.

В Кремле ранее также поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.

При этом краевая избирательная комиссия получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из которых поданы из-за подозрений по поводу подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.