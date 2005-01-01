В Польше оценили влияние военной базы США на геополитический образ Европы

Создание в Польше военной базы США могло бы оказать значительное влияние на геополитический образ Европы, заявил заместитель министра национальной обороны страны Томаш Шатковский.

Шатковский заявил, что «новая американская база, включающая некоторые элементы постоянного присутствия, изменила бы геополитический образ Европы», передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Кроме того, такой объект имел бы «не только политико-стратегическое влияние в плане перспективы долгосрочного сдерживания, но и чисто военное», повысив «потенциал действующей армии и возможности принятия нового подкрепления».

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что «Польшу уже нельзя будет рассматривать как буферное государство, и это окажет значительное влияние на ощущение безопасности, а также на экономические аспекты», что значимо как для Варшавы, так и для Вашингтона и НАТО.

Касаясь вопроса финансирования строительства базы, Шатковский заявил, что республике это вполне посильно.

«На американской стороне были бы расходы на размещенные в Польше войска вместе с оснащением», – уточнил он.

Напомним, Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стремлении Варшавы создать ударный кулак против беззащитного Калининграда.