Китай за месяц резко сократил вложения в госдолг США

За июль 2018 года Китай сократил инвестиции в американский госдолг на 7,7 млрд долларов, следует из обновленных данных минфина США.

При этом КНР продолжает быть лидером по вложениям в американский госдолг, владея облигациями на 1,171 трлн долларов, пишут «Известия».

На втором месте Япония, которая увеличила вложения в ценные бумаги США до 1,03 трлн долларов, передает «Коммерсант».

На третьем месте Ирландия – она вложила в американский госдолг 300 млрд долларов.

Россия не вошла в топ-30 лидеров – объем портфеля гособлигаций США составил в июле только 14,9 млрд долларов.

Напомним, в конце мая Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США. В июне сообщалось о приостановке распродажи американских облигаций.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины резкого сокращения вложений России в трежерис.