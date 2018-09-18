Кремль отслеживает ситуацию на выборах в Приморье

В оценках происходящего на выборах губернатора Приморского края Кремль ориентируется на Центризбирком, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Кремль не полномочен оценивать чистоту состоявшихся выборов. Также чистоту состоявшихся выборов не полномочны, наверное, оценивать никакие другие ведомства, кроме ЦИК, поэтому Кремль в своих оценках ориентируется исключительно на нее», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за происходящем в регионе.

Он также прокомментировал и заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о планах встретиться с президентом Владимиром Путиным по итогам анализа жалоб на нарушения в ходе второго тура выборов в Приморье.

«Пока в графике президента нет на ближайшие дни», – сказал он о возможности встречи.

В то же время, по его словам, Путин во вторник во второй половине дня встретится с избранными главами субъектов России.

Ранее во вторник в Приморье обработали 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора, победил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

До этого Тарасенко подал 35 жалоб в крайизбирком из-за нарушений в ходе второго тура выборов. До этого в штабе кандидата заявляли, что в пользу его соперника от КПРФ Андрея Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.

Кандидат от КПРФ заявлял о якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что ЦИК до среды берет тайм-аут на изучение обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов.