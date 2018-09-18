В штабе Тарасенко сообщили о нарушениях со стороны оппонента

Доверенное лицо кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко Игорь Хрущев сообщил о десятках нарушений со стороны штаба кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

«Сегодня мы получили более 20 жалоб с элементами фото- и видеофиксации по фактам подкупа избирателей, подвоза избирателей и других фактов, которые противоречат действующему законодательству. Об этом мы проинформировали все инстанции, которые необходимо проинформировать по закону», – цитирует Хрущева издание Deita.

По его словам, штаб Тарасенко борется не за те или иные результаты, а за справедливое решение:

«По итогам голосования по 13 избирательным участкам в Советском районе Владивостока, мы восприняли эту информацию нормально. Как гражданин я уверен, что избирательная комиссия приняла правильное и важное решение. Мы не бьемся за то, чтобы устояли те или иные результаты, мы за справедливое решение», – приводит слова Хрущева Vladnews.

Представитель Тарасенко заявил, что его не перестают возмущать методы политической борьбы оппонентов. «За результаты выборов нашего кандидата продолжают обливать откровенно черной грязью, оскорблять самыми последними словами», – отметил Хрущев, уточнив, что в настоящее время представителями штаба оперативно организована работа со всеми муниципальными образованиями Приморского края.

Сотрудники штаба Тарасенко собрали пакет документов с нарушениями со стороны оппонентов из КПРФ, который будет направлен в краевую избирательную комиссию.

Хрущев подчеркнул, что создана специальная карта, на которой представители избирательного штаба Тарасенко отмечают районы, где зафиксированы нарушения:

«Со всех муниципальных образований нам идут сигналы о том, что нарушения были значительные, их было колоссальное количество. Мы продолжаем эту работу, мы хотим показать, насколько партия была мобилизована, насколько наш кандидат не занимался кампанейщиной, он честно работал на благо жителей Приморского края».

Напомним, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко стал победителем во втором туре выборов губернатора Приморского края.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края и намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.

За ситуацией на выборах в Приморье следит Кремль, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее в штабе Андрея Тарасенко говорили, что нарушения, в основном, касаются подкупа и подвоза избирателей в день голосования. По их данным, в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.