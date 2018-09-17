Порошенко обсудил с министром обороны Британии усиление санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон провели переговоры, обсудив возможность усиления санкций против России, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Речь шла о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери», – сообщается на сайте президента Украины.

Ранее в британском МВД сообщили, что до Brexit Великобритания не сможет применить антироссийские санкции, в частности, связанные с «поправкой Магнитского».