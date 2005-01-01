Лондону пришлось отложить санкции к России из-за Brexit

Великобритания до Brexit не сможет применить антироссийские санкции, связанные с «поправкой Магнитского», сообщил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес в парламенте страны.

«Поправка Магнитского» не вступит в силу до Brexit, сообщил он, поскольку закон о санкциях позволит создать совершенно новый режим санкций, который заработает после выхода из ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Остается нерешенным вопрос о том, когда санкции могут начать действовать – выход из ЕС намечен на 29 марта 2019 года, но до 31 декабря 2020 года ожидается переходный период.

Консервативная партия выразила недовольство тем, что санкции против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут отложить на два года.