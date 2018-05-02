Британский парламент принял «поправку Магнитского»

Парламент Великобритании одобрил так называемую поправку Магнитского, позволяющую отказывать в выдаче виз и замораживать активы иностранных чиновников под предлогам борьбы с нарушениями прав человека.

Авторами законопроекта о внесении поправок к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» стали глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по правам человека лорд Ахмад Уимблдонский, передает РИА «Новости».

Согласно поправке об офшорах, Каймановы острова и Британские Виргинские острова к концу 2020 года обязаны будут раскрыть имена владельцев офшорных счетов.

Вторая поправка, именуемая «поправкой Магнитского», позволяет властям Соединенного Королевства по своему усмотрению отказывать в выдаче виз и замораживать активы иностранных чиновников под предлогам борьбы с нарушениями прав человека.

Змминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан, выступая в парламенте, пообещал обнародовать имена всех, кого затронут санкции по «поправке Магнитского».

В связи с принятием законопректа глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что поправки якобы «позволят Великобритании принимать меры против тех, кто несет ответственность за серьезные преступления по всему миру», передает ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем отношении к «акту Магнитского», заявил, что для России стало неожиданностью, что после трагической смерти Сергея Магнитского начались неконструктивные политические игры.