Кремлю задали вопрос о причине появления дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал главе Роскосмоса вопрос о появлении дырки в «Союз МС-09», однако заверил, что «все под контролем».

«К Рогозину (главе Роскосмоса) (вопрос). Там все под контролем», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, следит ли Кремль за ситуацией на МКС.

Отметим, что на данный момент в истории с появлением дырки в «Союзе» остались две версии.

Ранее назывались три версии причин появления отверстия в «Союзе МС-09». Однако до сих пор спецкомиссия Роскосмоса, возглавляемая и.о. первого замглавы госкорпорации Николаем Севастьяновым, официально не озвучила основную версию того, кто и как мог повредить пилотируемый корабль «Союз МС-09».

В конце прошлой недели в РКК «Энергия» опровергли сообщения СМИ о новых повреждениях в корабле «Союз МС-09», а Роскосмос в свою очередь предостерег журналистов от «сваливания в фантастику».