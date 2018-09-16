Трое подростков устроили забег в одних трусах по Красной площади

В центре Москвы задержаны трое подростков, устроивших забег в одних трусах по Красной площади.

Инцидент произошел днем в субботу, 15 сентября, уточняет «Московский комсомолец».

Задержанными оказались двое 15-летних жителей Звенигорода и 19-летний парень из Одинцовского района.

На старшего составили протокол по статье КоАП «Мелкое хулиганство». Мать одного из подростков наказана по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В мае 2013 года подростка задержали за выезд на скутере на Красную площадь.