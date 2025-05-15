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Китайская армия заявила о готовности укреплять связи с Россией
Народно-освободительная армия Китая намерена активизировать сотрудничество с вооруженными силами России для укрепления глобальной стратегической стабильности и доверия между странами.
Народно-освободительная армия Китая намерена укреплять стратегическое сотрудничество с вооружёнными силами России для поддержания глобальной стабильности, передает ТАСС.
Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что китайская армия готова к взаимодействию с Россией под стратегическим руководством лидеров обеих стран.
Он подчеркнул: «Армия Китая готова к взаимодействию с РФ под стратегическим руководством лидеров двух стран над дальнейшим углублением стратегического взаимного доверия, укреплением стратегических связей, расширением практического сотрудничества <…> чтобы сыграть важную роль в поддержании и укреплении глобальной стратегической стабильности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и подчеркнул важность прямого диалога с ним. Министерство обороны Китая считает сотрудничество с Россией важнейшим достижением военной дипломатии в 2024 году. Посол Китая в России заявил о планах усилить российско-китайскую стратегическую координацию.