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Трамп выразил готовность посетить Стамбул для переговоров по Украине
Американский президент Дональд Трамп допустил возможность личного участия в переговорах России и Украины в Стамбуле.
Трамп сообщил о своей готовности отправиться в Стамбул на переговоры по Украине 16 мая, передает ТАСС.
Он отметил, что решение о поездке будет принято в зависимости от развития ситуации и необходимости личного присутствия.
Президент США подчеркнул, что надеется на успешный исход контактов между Россией и Украиной.
«Я думаю, что у нас все хорошо пройдет с Россией и Украиной. Задумайтесь: каждую неделю погибает в среднем 5 тыс. солдат. Посмотрим, как с этим можно покончить», – заявил он.
Трамп добавил, что ситуация осложняется занятостью в ближайшие дни, однако не исключил визита в пятницу, если переговоры потребуют его участия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции.
Эксперты выразили надежду на восприятие российской позиции украинской стороной.