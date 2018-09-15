Телеведущие сбежали из прямого эфира из-за урагана «Флоренс»

Сотрудники телеканала WCTI в Северной Каролине вынуждены были покинуть студию во время прямого эфира из-за приближающегося урагана «Флоренс».

В здании, в котором располагается телеканал, объявили эвакуацию, и большинство сотрудников ушли, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

«Здание было эвакуировано, а мы остаемся здесь, чтобы держать вас в курсе», – говорил метеоролог Донни Кокс.

Однако через некоторое время он и его коллега Шейн Хинтон также вынуждены были уйти.

Никто из сотрудников телеканала в итоге не пострадал.

Eerie video as WCTI's meteorologists finally evacuate due to rising waters mid-broadcast, leaving just the radar of Florence's rain bands looping on repeat pic.twitter.com/9vxFqB8ZXl — Brian L Kahn (@blkahn) 14 сентября 2018 г.

Ранее в субботу из-за тропического шторма «Флоренс» около 907 тыс. потребителей в США остались без электричества.

В пятницу «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины. В Сети появилось видео урагана.