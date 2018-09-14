Северная Каролина приняла на себя удар урагана «Флоренс»

Ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины и прошел вглубь территории американского штата.

Ливни затопили прибрежные районы Северной Каролины. Свыше 60 человек было эвакуировано из местной гостиницы. Стихия пронеслась сквозь город Райтсвилл Бич со скоростью 150 км/ч, передает BBC.

По всему штату зарегистрировано около полумиллиона отключений домов от электричества.

В Национальной метеорологической службе США отметили, что в ближайшие два-три дня в Северной Каролине выпадут осадки за восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких штатах США объявлен режим ЧП и проводится эвакуация.