Опубликовано видео обрушившегося на США урагана «Флоренс»

Очевидцы опубликовали в Сети видео обрушившегося на США урагана «Флоренс» в Уилмингтоне, который, по оценке синоптиков, является одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

Специалисты предупреждают, что ураган грозит США масштабными наводнениями, передает РИА «Новости».

В пятницу «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины. В ряде штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации, в районах с населением до 1 млн человек объявлена обязательная эвакуация. На юге Соединенных Штатов отметены почти 1,5 тыс. авирейсов.