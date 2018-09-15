Шторм оставил больше 900 тыс. человек без электричества в США

Тропический шторм «Флоренс» оставил порядка 907 тыс. потребителей в США без электричества, сообщают американские СМИ.

По последним данным, в результате стихии погибли пять человек, в том числе ребенок, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Один человек госпитализирован из-за полученных ранений.

Предположительно, шторм будет постепенно ослабевать на выходных.



Напомним, в пятницу «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины. В Сети появилось видео урагана.