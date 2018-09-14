В РПЦ назвали «желтым светом» меры против Константинопольского патриархата

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что приостановление поминовения имени патриарха Константинопольского Варфоломея не является крайней мерой.

«Можно назвать это решение желтым светом – предупреждением, последней предупредительной мерой со стороны РПЦ Константинопольскому патриархату. Мы не закрываем дверь и оставляем возможность для возобновления диалога», – сказал Волков, передает ТАСС.

Митрополит Волоколамский Иларион пояснил, что решение Синода по патриарху Варфоломею фактически означает разрыв дипотношений с Константинополем, передает РИА «Новости».

14 сентября в резиденции патриарха в Даниловом монастыре прошло внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви.

Во время открытия экстренного заседания Синода патриарх Кирилл сравнил действия Константинополя в отношении Украины со смутой 1920-х годов. Затем митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ.