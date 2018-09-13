Франция выступила за развитие экономического партнерства с Россией

Посол Франции в России Сильви Берманн отметила, что по итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился более чем на четверть, а также выступила за развитие экономического партнерства с Москвой.

По словам Берманн, по итогам 2017 года Франция оказалась на втором месте среди стран ЕС по масштабам инвестиций в российскую экономику, передает РИА «Новости».

«Торговля между Россией и Францией отличается высокой динамичностью: товарооборот вырос на 26 процентов… Мы намерены и впредь развивать наше сотрудничество», – сказала Берманн, уточнив, что упор делается на развитие кооперации в малом и среднем бизнесе.

Выступая на бизнес-диалоге «Россия – Европа» на полях четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, Берманн отметила, что ВЭФ предоставляет множество возможностей для развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), причем Париж рассчитывает на увеличение своей делегации на этом мероприятии в следующем году, передает ТАСС.

«Мы имеем прямое указание президента [Франции Эмманюэля] Макрона способствовать развитию новой архитектуры безопасности, в том числе экономической безопасности в Европе», – сказала Берманн.

Тем временем президент Франко-российской торгово-промышленной палата Эммануэль Киде спрогнозировал рост европейских и французских инвестиций в Россию, несмотря на санкции США.

«Мы точно будем увеличивать объем наших инвестиций в течении предстоящих пары лет. В этом нет сомнений», – сказал Киде.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал ЕС восстановить связи с Россией.