Россия выдала Армении голливудского продюсера

В пресс-службе армянской полиции сообщили, что в связи с делом о мошенничестве из России в Армению экстрадировали голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна.

«6 сентября сотрудники Главного управления уголовного розыска полиции Армении этапировали из Российской Федерации в Армению гражданина США Степана Мартиросяна 1959 года рождения, который с 6 октября 2017 года разыскивался отделом полиции ереванских районов Канакер-Зейтун по обвинению в мошенничестве», – говорится в сообщении ведомства.

Выдача продюсера произошла после того, как Верховный суд России признал законным выдачу Мартиросяна, сообщает РИА «Новости».

В апреле Верховный суд отменил решение Мосгорсуда об экстрадиции и направил на новое судебное рассмотрение.

В США Мартиросян работал с такими звездами как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварцнейгер, Марк Уолберг и Джейк Джилленхол, а также участвовал в создании фильмов «Уцелевший», «Город порока», «Патруль», «Мерзлая земля» и «План побега».