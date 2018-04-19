Суд отменил экстрадицию из России снимавшего фильм про Путина продюсера

Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда об экстрадиции голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению, на родине он проходит по делу о мошенничестве.

«Суд постановил: решение Московского городского суда отменить, материалы дела направить на новое судебное рассмотрение», – цитирует РИА «Новости» решение судебной коллегии Верховного суда.

В ходе рассмотрения апелляции адвокат Павел Тимошенков настаивал на том, что 30 января в Мосгорсуде Мартиросян был лишен права на защиту, поскольку вопрос об экстрадиции рассматривался без участия адвоката, который не успел на заседание.

В результате, несмотря на возражения Мартиросяна, дело было рассмотрено с привлечением адвоката по назначению суда. Представитель прокуратуры также сочла этот повод резонным и поддержала апелляцию.

Среди прочего, защита ходатайствовала о приобщении к делу заявления Мартиросяна на имя директора ФСБ Александра Бортникова, в котором продюсер просит пресечь незаконную деятельность правоохранительных органов России и Армении. Также Мартиросян написал письмо Владимиру Путину с просьбой предоставить временное убежище и гражданство России, чтобы он смог продолжить деятельность по съемкам фильма о российском президенте.

Как утверждает Мартиросян, введенные в заблуждение власти Армении оказывали давление на Генпрокуратуру России, а именно на заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, который «лично хлопотал», чтобы Мартирросяна «выдали на руки правоохранительным органам Армении», однако его выдача «не в интересах России».

Степан Мартиросян с октября 2017 года содержится в московском СИЗО из-за запроса Армении о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по факту мошенничества. Как следует из материалов суда, речь идет о хищении имущества в особо крупном размере с 2011 по 2013 год. Адвокат и его подзащитный связывают уголовное преследование Мартиросяна на родине с его желанием снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских актеров, считая, что «задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма».

Проживая в США, Степан Мартиросян в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов «Уцелевший» и «Город порока» с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин «Мерзлая земля», «Патруль» и «План побега» с участием Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и Джейка Джилленхола.