Появились данные о масштабном переподчинении подразделений ДНР

Ополченец и блогер Александр Жучковский заявил, что некоторые военизированные формирования ДНР переходят под контроль властей республики.

«Подразделения при бывшем главе ДНР, «Ташкенте» и других бывших руководителях, наконец, начали переподчинять. Отряды «Легион» при МЧС и «Витязь» при Министерстве транспорта (да, даже у МТ был свой боевой батальон) сегодня в полном составе переходят в армейский корпус», – написал Жучковский в Telegram-канале.

По его словам, Республиканская гвардия, вероятно, перейдет под управление Министерства госбезопасности ДНР. По Полку специального назначения, куда входят «прилепинский батальон», «Пятнашка» и «Патриот», решение пока не принято, отметил Жучковский. По его информации, полк может перейти под контроль МВД.

«Таким образом, проблема существования фактически частных военизированных формирований, которую не могли решить на протяжении нескольких месяцев, теперь решается за считанные дни», – добавил блогер.

В воскресенье Жучковский сообщил, что Владимир Кононов больше не занимает должность министра обороны ДНР, а само ведомство может быть упразднено.

В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение председателя Народного совета Дениса Пушилина и.о. главы республики. Пушилин начал менять состав правительства ДНР.