Появились слухи об упразднении министерства обороны ДНР

Владимир Кононов больше не занимает должность министра обороны ДНР, само ведомство может быть упразднено, считает ополченец и блогер Александр Жучковский.

«Владимир Кононов действительно уже не министр обороны (для большинства ополченцев это хорошая новость, «Царь» никогда не пользовался авторитетом в войсках). По слухам, Кононов станет ректором военного училища в Донецке. А нового министра обороны, видимо, уже не будет, так как само министерство, по предварительной информации, будет упразднено», – написал Жучковский в Telegram-канале.

В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение председателя Народного совета Дениса Пушилина и.о. главы республики. Пушилин начал менять состав правительства ДНР.

Прежний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа.

В сентябре 2016 года США ввели в санкции в отношении ряда членов правительств провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в том числе в отношении главы минобороны ДНР Владимира Кононова.