США допустили возможность удара по российским силам в Сирии

Wall Street Journal утверждает, что силы США могут нанести удар не только по сирийским, но и по иранским или российским целям в Сирии.

Издание утверждает, что президент Сирии Башар Асад якобы разрешил сирийским войскам использовать хлор в Идлибе. WSJ также пишет, что «из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин».

По версии издания, глава американского государства Дональд Трамп «еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы», передает ТАСС.

Пока нет и подтверждения того, что в ответ на «использование» Дамаском химоружия последует авиаудар со стороны США. Однако в случае нанесения удара он, скорее всего, окажется более масштабным, чем прежние, и Трампу «придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны», пишет издание.

При этом WSJ отмечает, что Вашингтон может ограничиться санкциями против Сирии. Газета сообщает, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепа Майкл Помпео якобы «просили своих российских коллег гарантировать, что химическое оружие не будет применено в Идлибе». По версии издания, Москва «отвергла предупреждения», заявив, что химоружие могут применить боевики, но в США не верят в такой вариант развития событий.

Напомним, Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков.