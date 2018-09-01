Глава ЯНАО оценил обращение Путина с точки зрения развития Арктики

Заявленное президентом России Владимиром Путиным сохранение условий назначения пенсий для народов Севера соответствует курсу на гармоничное развитие российской Арктики, заметил врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

«Для ямальских пенсионеров предусмотрено порядка десяти мер соцподдержки: это и ежемесячное пособие, если человек отработал в округе больше 15 лет, и возмещение расходов на путевки неработающим пенсионерам, и материальная помощь, которую мы выделяем старшему поколению к знаковым датам, и многое другое. На Ямале теми или иными региональными льготами пользуется каждый второй пенсионер, в общей сложности – это 77 тыс. человек», – сказал Артюхов, передает ТАСС.

Поэтому, пояснил он, важно, чтобы внимание к ветеранам и особые условия для Крайнего Севера «остались в силе».

Также, по его словам, особую роль для Ямала играет заявление Путина о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей, так как за восемь лет количество таких семей в ргеионе увеличилось более чем в два раза.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству республики «в кратчайшие сроки» предложить инструменты эффективной реализации пунктов обращения президента, обратив внимание на необходимость сохранения региональных льгот, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сейчас наша задача – на уровне региона сохранить в полном объеме все льготы социальной поддержки граждан. Считаю недопустимым ухудшение их социального положения в связи с предстоящим повышением общеустановленного пенсионного возраста. Должно быть установлено, что региональные льготы и иные меры соцподдержки будут назначаться человеку не при выходе на пенсию, а сохраняться для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет», – отметил он.

Это льготы на проезде в общественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество, по социальному и медицинскому обслуживанию для граждан старшего поколения и другое.

Парламент республики должен обсудить соответствующие поправки на очередном заседании 27 сентября.

Ранее о сохранении региональных льгот высказались главы Ростовской области и Бурятии. На обращение Путина также отреагировали власти Нижегородской, Свердловской области Воронежской области Хакасии Якутии Алтайского края.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что на сохранение льгот по налогу на имущество и земельному налогу для людей предпенсионного возраста (для женщин – с 55 лет, для мужчин – с 60 лет) из бюджета за 10 лет будет направлено 31,4 млрд рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию, и сохранить для таких граждан действующие федеральные и региональные льготы.