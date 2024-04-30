В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России

Tекст: Александра Юдина

В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».