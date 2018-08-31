Региональные власти отреагировали на заявление Путина о льготах для «предпенсионеров»

Руководители нескольких регионов прокомментировали готовность на местах обеспечить сохранение льгот для людей предпенсионного возраста, как это предложил сделать Владимир Путин во время своего телеобращения.

Власти Нижегородской области уже подготовили проект изменений в региональное законодательство о сохранении пенсионных льгот в соответствии с предложениями президента, заявил в интервью ТАСС врио губернатора региона Глеб Никитин.



«Это ежеквартальные выплаты для компенсации проезда, компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги и другие льготы. Мы подготовили проект изменений в законодательство для того, чтобы право на них возникало вне зависимости от момента назначения пенсии при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами - 60 лет, так, как это было до сих пор», - отметил Никитин.



В Свердловской области властям региона необходимо реализовать все инициативы по дополнительной защите людей предпенсионного возраста, работающих пенсионеров и тех, кто получил право на досрочный выход на пенсию, заявил губернатор Евгений Куйвашев.



«Президент особо поддержал инициативу политической партии «Единая Россия» по сохранению региональных льгот для пенсионеров. Теперь установки главы государства необходимо перевести на язык практических решений», - сказал губернатор на заседании правительства региона.



В области сейчас проживают 1,35 млн пенсионеров, почти 400 тысяч из них получают различные региональные льготы. По словам губернатора, все эти меры поддержки должны быть сохранены.



Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев отметил, что в регионе действует ряд областных льгот, которыми смогут пользовать пенсионеры и жители предпенсионного возраста.



«Мы субсидируем оплату жилищно-коммунальных услуг, это наверное самая большая статья затрат. Есть льготный проезд в общественном транспорте городском и пятидесятипроцентное субсидирование проезда в пригородном транспорте. Есть льготы монетизированные, их люди получают в виде денег», - цитирует REGNUM главу региона.



«Мы сейчас должны будем очень внимательно просмотреть всю нашу нормативную документацию, областные законы, и для такой категории лиц, на которую указал президент, для женщин старше 55 и для мужчин старше 60, применить все те льготы, которые на данный момент относятся к льготам людей пенсионного возраста. Понимание, как это сделать, есть, решение о том, что мы их будем применять, принято», - отметил Гусев.



Глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя телеобращение президента, заверил жителей республики, что «пожелание Владимира Владимировича Путина сохранить все действующие для пенсионеров региональные льготы и распространить их на всех жителей республики, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, обязательно будет выполнено». Соответствующие решения на уровне региона будут приняты еще до вступления в силу нового закона в РФ. Кроме того, в регионе планируют разработать комплекс мер, направленных на защиту интересов граждан предпенсионного возраста на рынке труда.



Все социальные льготы, предусмотренные в Якутии для лиц пожилого возраста, будут сохранены, заявил врио главы региона Айсен Николаев. Также он поддержал предложение о льготном выходе на пенсию для коренных малочисленных народов Севера. «Считаю, это крайне важным для нашей республики», - приводит его слова ЯСИА.



Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что изменения пенсионной системы не затронут региональные льготы для мужчин от 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Им будут сохранены ежемесячные денежные компенсации по расходам на жилищно-коммунальные услуги, льготы на проезд в общественном транспорте, льготы на приобретение лекарств.



Напомним, что президент России Владимир Путин предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Иными словами, это женщины в возрасте от 55 до 60 лет, и мужчины от 60 до 65 лет, которые еще не вышли пенсию.

Для этих граждан предпенсионного возраста предлагается сохранить действующие сегодня федеральные и региональные льготы по уплате налога на имущество и земельного налога, на проезд в общественном транспорте, по оплате ЖКХ, а также региональные доплаты к пенсиям и специфические льготы, действующие в отдельных регионах.

«Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению», - указал глава государства.

Именно для этой категории граждан будет увеличен размер пособий по безработице более чем вдвое– с 4900 рублей до 11280 рублей с 1 января 2019 года сроком на один год, создана программа по повышению квалификации. Кроме того, именно людей в предпенсионном возрасте предлагается запретить увольнять работодателю, а также придумать стимул для бизнеса с большим интересом относиться к гражданам этой возрастной категории в качестве работников.