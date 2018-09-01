Губернаторы высказались о сохранении региональных льгот для «предпенсионеров»

После обращения президента России Владимира Путина о пенсионных изменениях правительства Ростовской области и Бурятии готовят поправки в региональное законодательство, чтобы сохранить льготы для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.

«С учетом предложений, которые на днях озвучил президент страны Владимир Путин, считаю необходимым в максимально короткие сроки внести в региональное законодательство изменения и установить, что в Ростовской области с 1 января 2019 года, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, то есть еще до выхода на пенсию», – заявил глава Ростовской области Василий Голубев, передает пресс-служба главы региона.

По его словам, это льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками.

Кроме того, Голубев предложил закрепить возможность предоставления этих льгот в том числе и при досрочном назначении пенсии.

По его мнению, поправки нужно принять первом заседании областного парламента нового созыва в сентябре.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в начале сентября правительство Бурятии внесет поправки в республиканские законы, касающиеся сохранения региональных льгот. «Заявление президента даст нам в республике возможность также сохранить льготы, все имеющиеся региональные доплаты и компенсации для пожилых людей. Получить эти льготы станет возможно по достижении определенного возраста, а не статуса пенсионера», – сказал он, передает «Байкал Daily».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - 65 лет. Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин