Подсчитаны расходы на налоговые льготы для людей предпенсионного возраста

На сохранение льгот по налогу на имущество и земельному налогу для людей предпенсионного возраста (для женщин – с 55 лет, для мужчин – с 60 лет) из бюджета за 10 лет будет направлено 31,4 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что переходный период составит 10 лет. На льготы по налогу на имущество уйдет 23,9 млрд рублей, по земельному налогу – 7,5 млрд рублей. «Но мы здесь цифры будет еще уточнять», – сказала вице-премьер, передает ТАСС.

Она также сообщила, что изменения в российской пенсионной системе позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призывает установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.