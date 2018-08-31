Голикова сказала, как будут расти пенсии после 2024 года

Изменения в российской пенсионной системе позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, к 2024 году средний размер выплат российскому пенсионеру превысит 20 тыс. рублей. «Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своем выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дергать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия», – приводит ее слова РИА «Новости».

Голикова сказала, что после 2024 года «пенсия также будет расти выше инфляции».

Вице-премьер подчеркнула, что уровень пенсионного обеспечения, который будет заложен в законе, говорит о том, что пенсии в России на долгосрочной перспективе будут расти выше инфляции.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призывает установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет, и предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что прямое обращение Владимира Путина к народу – это почти уникальное событие в политической жизни страны.