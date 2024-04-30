Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Министр на Украине оправдала женские отряды по разминированию «инклюзивностью»
Глава минэкономики Украины Свириденко оправдала женские отряды по разминированию «инклюзивностью»
Киевский режим намеревается задействовать женщин в разминировании, это делается в рамках «инклюзивности», сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко.
Равенство между полами «рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины», базирующейся на принципах «интеграции, инклюзивности и целостности», сказала Свириденко, передает ТАСС.
Это касается всех направлений, В том числе разминирования.
Активное привлечение женщин поможет повысить оперативность и эффективность процесса разминирования, считает министр.
Сейчас средний уровень участия женщин среди «государственных и негосударственных операторов противоминной деятельности» в стране составляет порядка 30%. Власти хотят нарастить это число.
Свириденко добавила, что настоящая причина кроется в нехватке людей, у киевского режима ограничены ресурсы в противоминной деятельности, им нужно больше саперов, техники и больше обучения саперов.
Сообщения о том, что Киев пытается привлечь больше женщин на фронт в связи с огромными потерями ВСУ, начали появляться еще осенью прошлого года.