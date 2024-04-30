Министр на Украине оправдала женские отряды по разминированию «инклюзивностью»

Глава минэкономики Украины Свириденко оправдала женские отряды по разминированию «инклюзивностью»

Tекст: Алексей Дегтярев

Равенство между полами «рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины», базирующейся на принципах «интеграции, инклюзивности и целостности», сказала Свириденко, передает ТАСС.

Это касается всех направлений, В том числе разминирования.

Активное привлечение женщин поможет повысить оперативность и эффективность процесса разминирования, считает министр.

Сейчас средний уровень участия женщин среди «государственных и негосударственных операторов противоминной деятельности» в стране составляет порядка 30%. Власти хотят нарастить это число.

Свириденко добавила, что настоящая причина кроется в нехватке людей, у киевского режима ограничены ресурсы в противоминной деятельности, им нужно больше саперов, техники и больше обучения саперов.

Сообщения о том, что Киев пытается привлечь больше женщин на фронт в связи с огромными потерями ВСУ, начали появляться еще осенью прошлого года.