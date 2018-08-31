В ДНР объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Захарченко

Совет министров провозглашенной Донецкой народной республики принял решение объявить в республике с 1 сентября трехдневный траур в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

Траур объявлен на 1, 2, 3 сентября 2018 года, передает «Донецкое агентство новостей».

В министерстве образования ДНР сообщили, что в связи с трауром начало учебного года в республике перенесено на 4 сентября.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу после взрыва в кафе «Сепар». По некоторым данным, в момент покушения Захарченко находился на поминках по российскому певцу и политику Иосифу Кобзону. Днем ранее Захарченко сам объявил трехдневный траур на территории ДНР в связи со смертью Кобзона.