Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Песков назвал решения СБ ООН по Палестине ключом к выходу из кризиса в Газе
Единственным способом урегулировать напряженность в ситуации вокруг Палестины является соблюдение всех резолюций Совета Безопасности ООН, включая последние принятые документы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выход из сложной ситуации вокруг Палестины возможен только при строгом соблюдении решений Совета безопасности ООН, передает ТАСС.
По его словам, Москва придерживается принципа следования международным правовым нормам, закрепленным в рамках ООН, и считает, что только так можно добиться урегулирования кризиса в регионе.
Ранее госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.
Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с призывом к властям Британии прекратить поставки оружия Израилю и поддержать палестинцев.