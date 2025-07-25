Взвод ВСУ сбежал с позиций под Январским в Днепропетровской области

Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Ткаченко: Ультиматум Трампа не подействовал на Россию

Tекст: Анастасия Куликова

«Третий раунд переговоров России и Украины отличился своей непродолжительностью. Встреча длилась всего около 40 минут. Это свидетельствует о том, что ультиматум Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Таким образом, по его мнению, первый вывод из переговоров заключается в том, что Москва продолжает придерживаться выработанной позиции по урегулированию конфликта. Еще один важный момент – это отсутствие реакции со стороны США, добавил политолог. «В Вашингтоне тишина, и на мой взгляд, это о многом говорит. Главе Белого дома следует понять, что его угрозы со сроками не работают», – рассуждает Ткаченко.

Третий вывод – смена тональности Турции, указал эксперт. Собеседник напомнил, что турецкая сторона не только предоставляет площадку для переговоров, но и представлена на них в лице главы МИД республики, а также высокопоставленных представителей военного ведомства.

Кроме того, министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе приветственной речи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Ткаченко счел такие действия попыткой стать «третьим участником» переговорного процесса.

Эксперт также затронул предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. «Конфликт должен завершиться подписанием объемного соглашения. По всей видимости, Россия выделила три основных направления работы – политическое, гуманитарное и военное. Такой шаг – это «пристрелка», – полагает политолог.

Примечательно и то, что Украина продолжает настаивать на встрече в верхах. «Я считаю, что причины этого исключительно внутриполитические. Зеленский стремится повысить свой статус», – считает спикер. Однако сейчас, когда позиции сторон кардинально отличаются, такой шаг выглядит нецелесообразным. «У Банковой очень простая логика – остановить боевые действия на 30 дней и таким образом замедлить продвижение российской армии», – напомнил Ткаченко.

Но Киеву стоило согласиться на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых. «Отказ украинской стороны от этого – преступление против человечности. Как можно не забирать погибших и смотреть, как умирают раненые? Очень яркая ремарка относительно характера нашего противника», – отметил собеседник.

В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

«Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».