В ДНР объявлен трехдневный траур в связи со смертью Кобзона

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона объявил на территории республики трехдневный траур, начиная с пятницы, 31 августа.

Захарченко назвал Кобзона земляком, который на протяжении многих лет поддерживал Донбасс «и словом, и делом», а также подчеркнул, что смерть народного артиста СССР стала для всех невосполнимой утратой и уходом целой эпохи.

«В связи со смертью (...) выдающегося артиста, народного артиста СССР, народного артиста Донецкой народной республики, героя Донецкой народной республики Кобзона Иосифа Давыдовича, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 01, 02 сентября 2018 года днями траура», – цитирует «Донецкое агентство новостей» (ДАН) указ главы республики.

Напомним, в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР.