Путин выразил соболезнования родным Кобзона

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца.

В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.

Последние 13 лет он боролся с раком. В последнее время регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста. В июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Коллеги по сцене, актеры и политические деятели выражают соболезнования близким Иосифа Кобзона.