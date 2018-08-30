Лещенко и Басков отреагировали на смерть Кобзона

Коллеги по сцене, актеры и политические деятели выражают соболезнования близким Иосифа Кобзона, который скончался 30 августа в московском госпитале им. Бурденко.

Смерть народного артиста СССР, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона стала шоком для его коллег и знакомых:

«Я плохо себя чувствую, я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек», – прокомментировал смерть коллеги Лев Лещенко в интервью Рен-ТВ.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур сказал. что долго дружил с Кобзоном:

«Мы дружили 45 лет, жили дружно. Я гордился, что Иосиф меня, Леву Лещенко и Сашу Розенбаума звал сынками. Мы были сынки, и он всегда приходил на помощь, не только нам, но и людям незнакомым. Ему много писали, он помогал бескорыстно всем», – сказал Винокур ТАСС отметив его невероятный талант певца.

С артистом и политиком попрощался юморист Максим Галкин:

«Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других», – цитирует слова артиста «Ридус».

Певица и общественный деятель Диана Гурцкая считает, что Кобзон показал уникальный пример служения стране:

«Он был не просто артистом с большой буквы, а великим человеком. Отзывчивым, добрым и неравнодушным. К нему за помощью и поддержкой шли все: и коллеги-артисты, и простые люди. Уникальный пример служения стране. Подлинный герой, спасающий детей в «Норд-Осте», и ласковый и любящий отец и дед. Спите спокойно, дорогой мой человек. Мы всегда будем вас помнить», – цитирует Гурцкую РИА «Новости».

Советник президента по культуре Владимир Толстой заявил, что Кобзон был личностью планетарного масштаба: «И мало того, это действительно один из самых талантливых людей и с такой судьбой невероятной. Он был популярен в Советском Союзе, остался популярен в наши времена. Выступал практически до последнего дня. Я лично знал Иосифа Давыдовича, у нас были очень добрые, теплые отношения... Я глубоко переживаю утрату», – сообщил Толстой.

Певец Николай Басков отметил, что Кобзон был героем России.

«Кобзон меня вывел на сцену. Это было в 99-м году в концертном зале «Россия», я с ним пел дуэтом. Я считаю, что это даже словами не описать – это не то что эпоха, не то что легенда, это артист, который ассоциируется с Россией. Личность и политик, который пользовался беспрекословным уважением, и я считаю, что он прежде всего герой для нашей страны», – подчеркнул певец.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его человеком-материком:

«Умер Кобзон. Великий человек. Человек-материк. Не меньше», – написала Захарова в своем Facebook.

«В отличие от многих других артистов, которые в разные годы становились депутатами, Кобзон работал по-честному: бывал почти на всех заседаниях, посещал круглые столы, слушания.

Он, конечно, и пример человеческого достоинства. Всегда очень выдержан, спокоен, рассудителен. Настоящая глыба – такое впечатление производил с первого взгляда. Все ведь помнят, как он выводил заложников из захваченного террористами театра на Дубровке», – прокомментировал смерть певца лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Последние 13 лет жизни Кобзон боролся с раком. В последнее время регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста. В июле он был переведен в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, тогда же он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Отметим, что Иосиф Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

Он известен своей миротворческой и благотворительной деятельностью – проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23–26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.