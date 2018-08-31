В момент покушения Захарченко был на поминках по Кобзону

Глава ДНР Александр Захарченко подвергся покушению в ресторане «Сепар» во время поминок по российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, сообщают СМИ.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал «Незыгарь».

По данным издания, взрывное устройство, убившее руководителя непризнанной республики, было замаскировано под осветительный прибор.

Кобзон не раз посещал Донецк, в том числе с концертами, после объявления независимости ДНР. Певец получил звезду героя республики из рук Захарченко.

Глава ДНР после смерти Кобзона объявил трехдневный траур.

Напомним, в результате взрыва в ресторане Захарченко получил смертельное ранение головы. Подозреваемые задержаны.

Его пост временно занял вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников.

На убийство Захарченко уже отреагировал президент России Владимир Путин.