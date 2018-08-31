Установлена причина смерти Захарченко

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко скончался от тяжелого ранения в голову, несовместимого с жизнью, сообщил источник в правительстве ДНР.

«Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», – сказал источник РИА «Новости».

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке, прогремевшего в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. Москва заявила, что за убийством Захарченко стоит киевский режим. Донецк пообещал отомстить за смерть главы республики.

По информации СМИ, к убийству Захарченко может быть причастен один из его охранников. Также в Сети появилось видео с места гибели главы Донецкой народной республики.