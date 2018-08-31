В убийстве главы ДНР Захарченко заподозрили его охранника

В покушении на главу Донецкой народной республики Александра Захарченко заподозрили одного из его охранников, сообщают российские СМИ.

Источник Life в силовых органах ДНР сообщил, что один из охранников Захарченко исчез с места взрыва.

Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе ДНР с Россией и Украиной для розыска подозреваемого.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим. Донецк пообещал отомстить за убийство Захарченко.

В Киеве заявили, что смерть Захарченко якобы могла быть инсценирована. При этом именно украинские власти ранее прославились инсценировкой убийства, когда подстроили смерть российского журналиста Аркадия Бабченко.

Между тем донецкий политолог перечислил возможных преемников Захарченко на посту главы ДНР.