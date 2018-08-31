Донецкий эксперт перечислил возможных преемников Захарченко на посту главы ДНР

Политическая система ДНР была полностью построена вокруг главы республики, но на военной составляющей гибель Захарченко не скажется, – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Денис Селезнев.

«Я сам живу неподалеку, - могу сказать, что взрыв был мощным», – рассказал донецкий политолог Денис Селезнев. Взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, прогремел около 17.30 в ресторане «Сепар» в центре города. Руководитель республики был убит на месте, находившийся вместе с ним министр налогов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Селезнев полагает, что и.о. главы республики теперь может занять один из его соратников, ближайший по иерархии – возможно, это будет спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин. «Напрашивается имя вице-премьера Александра Юрьевича Тимофеева (позывной «Ташкент»), но он тяжело ранен, находится в госпитале», – отметил собеседник.

Возникает вопрос – кто может заменить Захарченко по итогам новых выборов главы ДНР. «У нас все было построено вокруг главы республики. Выделяющихся политиков нет. Есть ряд известных фигур, узнаваемых лиц – экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, бывший «народный губернатор» Павел Губарев, те же Пушилин и «Ташкент», – отмечает Селезнев. – Судя по социологии, у Захарченко был большой отрыв от всех остальных. Вот он бы выиграл на этих выборах».

Селезнев полагает, что гибель Захарченко не повлияет ни на управляемость силовых структур республики, ни на фронтовую ситуацию. «Армия имеет совершенно отдельную структуру управлению. Военная обстановка от этого не зависит», – подчеркнул эксперт.

Отметим, что за несколько дней до гибели Захарченко в украинской прессе появились вбросы о том, что Захарченко в ближайшее время «заменят» – в частности, такая информация исходила от группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, предположительно связанной с СБУ. Преемником Захарченко украинские источники называли Ходаковского. Однако такой вброс может быть расценен как провокация Киева.