Появилось видео с места гибели Захарченко

В сети появилось видео, снятое в районе места гибели главы ДНР Александра Захарченко.

На кадрах ролика, опубликованного «Рен-ТВ», оцепление из сотрудников ГАИ не пропускает автомобили к месту трагедии.

Также в сети обсуждают последние кадры из жизни Захарченко. В четверг глава ДНР возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону в Донецке. Захарченко при этом был в окружении вооруженной охраны. Видео опубликовано на YouTube-канале News-Front.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила информация о гибели главы ДНР.