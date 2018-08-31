Названо имя возможного врио главы ДНР

Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики может стать один из заместителей председателя Совмина республики.

«Согласно ст.62 конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров», – сказал представитель Народного совета ДНР, передает РИА «Новости».

Сейчас в ДНР есть три зампредседателя Совета министров – Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко и Дмитрий Трапезников.

Ополченец и блогер Александр Жучковский во «ВКонтакте» заявил, что врио главы ДНР станет вице-премьер Трапезников.

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.