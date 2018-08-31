Задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко

Подозреваемых в покушении на главу ДНР Александр Захарченко задержали правоохранительные органы, сообщают источники.

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», – сказал источник в силовых структурах ДНР, передает «Интерфакс».

Подозреваемых задержали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила новость о гибели главы ДНР.