Началась подготовка к строительству «Северного потока – 2» в России

Nord Stream 2 приступила к подготовительным работам по строительству участка «Северного потока – 2» в России, сообщил представитель компании.

«Мы подтверждаем, что компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике», – сказал представитель компании, передает РИА «Новости».

Там отметили, что работы выполняются в соответствии с разрешением министерства строительства и ЖКХ и с учетом природоохранных требований, предусмотренных заключением экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы.

В среду германский концерн Uniper, допустивший выход из проекта «Северный поток – 2» из-за американских санкций, заявил о целесообразности этого газопровода.

Тогда же глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что позиция Вашингтона, который желает оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций в отношении «Северного потока – 2», просто неприемлема.