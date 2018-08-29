Uniper заявил о целесообразности создания «Северного потока – 2»

Германский концерн Uniper, допустивший выход из проекта «Северный поток – 2» из-за американских санкций, придерживается обязательств по проекту и убежден в целесообразности этого газопровода, заявил глава компании Клаус Шефер.

«Мы по-прежнему придерживаемся наших договорных обязательств по «Северному потоку – 2» и убеждены в его целесообразности с точки зрения энергетической политики для Германии и Европы в свете сокращения производства природного газа в Европе», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что проект пока не зависит от развития событий. Шефер выразил уверенность в реализации проекта «Северного потока – 2».

Перед этим финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк заявил, что концерн Uniper может выйти из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» в связи с возможными санкциями со стороны США.