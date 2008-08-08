Берлин раскритиковал США за позицию по «Северному потоку – 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что позиция Вашингтона, который желает оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций в отношении «Северного потока – 2», просто неприемлема.

Он отметил, что желание США поставлять сжиженный природный газ в Европу можно приветствовать, но решения о закупке этого топлива должны приниматься «исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций».

«Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо», – цитирует Мааса РИА «Новости».

По его словам, экстерриториальные санкции США против России, Китая и Ирана непосредственно затрагивают немецкие компании.

Гениректор Wintershall Марио Мерен, в свою очередь, заявил, что газ «Северного потока – 2» будет необходим Европе на фоне растущего спроса и снижения собственной добычи.

«В 2030 году, например, Евросоюзу необходимо будет импортировать 400 млрд кубометров природного газа. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам нужны надежные партнеры… «Северный поток – 2» обеспечит дополнительные мощности в 55 млрд кубометров газа, когда проект будет завершен. Это газ, который необходим Европе», – заявил Мерен.

По его словам, значение России как партнера ЕС в энергетических проектах только вырастет в будущем.

Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал, что работы на морском участке газопровода в германском Грайфсвальде должны завершиться уже до конца этого года, передает ТАСС.

«Мы идем строго в соответствии с разрешительными документами и сроками. В этом заливе (Грайфсвальд) мы должны закончить все работы до конца года, потому что далее начнется сезон птиц – они начнут гнездование», – отметил он.

По его словам, у компании очень четко определены временные слоты, в которых Nord Stream 2 может работать.

«Если мы в них не впишемся, особенно если они связаны с экологией, нам придется ждать до следующего года», – сказал Мюллер.

Накануне Bloomberg отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель оказалась из-за «Северного потока – 2» на «электрическом стуле».

При этом США прорабатывают санкции против компаний – участниц проекта «Северный поток – 2».