Шойгу расписал уникальность отношений с Китаем

Отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Регулярные контакты лидеров наших стран служат ориентиром для развития стратегического партнерства, включая взаимодействие в оборонной сфере», – сказал Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Ли Цзочэном, передает ТАСС.

Цзочэн прибыл с визитом в Россию. По словам Шойгу, он уже успел встретиться с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым, а также поучаствовал в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов ШОС.

В июле Шойгу говорил, что около 12% всего экспорта российского оружия приходится на Китай, а военно-техническое сотрудничество между странами «служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности».

В апреле Шойгу в Москве встречался с министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.

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