Министр обороны Китая выразил Шойгу поддержку

Китайская делегация прибыла в Москву на VII конференцию по безопасности, чтобы выразить единую с Россией позицию по международным вопросам, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Фенхэ поблагодарил Шойгу за теплый прием и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.



«В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие», – заявил министр обороны КНР.



«Во-вторых – чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России. Особенно в этой ситуации мы приехали, чтобы поддержать вас», – сказал Фенхэ.



По его словам, на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике.



Тем временем официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что все задействованные стороны должны как можно скорее установить истину в «деле Скрипаля».



«Китайская сторона считает, что стороны должны как можно скорее установить истину в «деле Скрипаля». В условиях существования множества глобальных вызовов стороны должны отказаться от мышления холодной войны и противостояния, совместными усилиями способствовать поддержанию международного мира и безопасности», – заявил Гэн Шуан.



Он также призвал стороны решить существующие противоречия на основе принципов взаимоуважения и равенства.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Китай не встает на сторону России в «деле Скрипаля».