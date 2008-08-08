Мазаев в эфире латвийского СМИ заявил, что в войне победил Гитлер

Лидер российской рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил о победе Гитлера в войне в эфире рижской радиостанции Baltkom.

По словам российского музыканта, «люди делают попытки реинкарнации Сталина из-за собственного невежества и недоразвитости». Запись передачи «Абонент доступен» опубликована на YouTube.

По мнению певца, Сталин хотел мирового господства, но его фигура должна обсуждаться в научных кругах тщательнее и объективнее.

«Его целью была мировая революция, а ресурс, который ему предоставила еще царская Россия, он не смог правильно использовать. Сталин не к той войне готовился, и поэтому Гитлер победил. Я долго изучал этот период истории, и у меня такое мнение складывается», – заявил Мазаев.